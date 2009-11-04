Меню
Призраки 2002 - 2011 8 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Spooks
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
4 ноября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Призраки»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Episode 1
Сезон 8
Серия 1
4 ноября 2009
Серия 2
Episode 2
Сезон 8
Серия 2
6 ноября 2009
Серия 3
Episode 3
Сезон 8
Серия 3
13 ноября 2009
Серия 4
Episode 4
Сезон 8
Серия 4
20 ноября 2009
Серия 5
Episode 5
Сезон 8
Серия 5
27 ноября 2009
Серия 6
Episode 6
Сезон 8
Серия 6
4 декабря 2009
Серия 7
Episode 7
Сезон 8
Серия 7
16 декабря 2009
Серия 8
Episode 8
Сезон 8
Серия 8
23 декабря 2009
