Призраки 2002 - 2011 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Призраки
Призраки Сезон 8
Spooks
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 4 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Призраки»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 8 Серия 1
4 ноября 2009
Серия 2 Episode 2
Сезон 8 Серия 2
6 ноября 2009
Серия 3 Episode 3
Сезон 8 Серия 3
13 ноября 2009
Серия 4 Episode 4
Сезон 8 Серия 4
20 ноября 2009
Серия 5 Episode 5
Сезон 8 Серия 5
27 ноября 2009
Серия 6 Episode 6
Сезон 8 Серия 6
4 декабря 2009
Серия 7 Episode 7
Сезон 8 Серия 7
16 декабря 2009
Серия 8 Episode 8
Сезон 8 Серия 8
23 декабря 2009
