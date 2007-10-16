Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Призраки 2002 - 2011 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Призраки
Сезоны
Сезон 6
Spooks
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
16 октября 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Призраки»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Episode 1
Сезон 6
Серия 1
16 октября 2007
Серия 2
Episode 2
Сезон 6
Серия 2
16 октября 2007
Серия 3
Episode 3
Сезон 6
Серия 3
23 октября 2007
Серия 4
Episode 4
Сезон 6
Серия 4
30 октября 2007
Серия 5
Episode 5
Сезон 6
Серия 5
6 ноября 2007
Серия 6
Episode 6
Сезон 6
Серия 6
13 ноября 2007
Серия 7
Episode 7
Сезон 6
Серия 7
20 ноября 2007
Серия 8
Episode 8
Сезон 6
Серия 8
27 ноября 2007
Серия 9
Episode 9
Сезон 6
Серия 9
4 декабря 2007
Серия 10
Episode 10
Сезон 6
Серия 10
18 декабря 2007
График выхода всех сериалов
Радистка Кэт в Шарите — это из области фантастики: для немцев пришлось снимать свою версию «17 мгновений весны», и все из-за ляпов
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667