Призраки 2002 - 2011 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 6
Spooks
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 16 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Призраки»

График выхода всех сериалов
Серия 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
16 октября 2007
Серия 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
16 октября 2007
Серия 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
23 октября 2007
Серия 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
30 октября 2007
Серия 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
6 ноября 2007
Серия 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
13 ноября 2007
Серия 7 Episode 7
Сезон 6 Серия 7
20 ноября 2007
Серия 8 Episode 8
Сезон 6 Серия 8
27 ноября 2007
Серия 9 Episode 9
Сезон 6 Серия 9
4 декабря 2007
Серия 10 Episode 10
Сезон 6 Серия 10
18 декабря 2007
