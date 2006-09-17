Меню
Призраки 2002 - 2011 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 5
Spooks
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Призраки»

Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
17 сентября 2006
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
17 сентября 2006
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
18 сентября 2006
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
25 сентября 2006
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
2 октября 2006
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
9 октября 2006
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
16 октября 2006
Серия 8 Episode 8
Сезон 5 Серия 8
23 октября 2006
Серия 9 Episode 9
Сезон 5 Серия 9
30 октября 2006
Серия 10 Episode 10
Сезон 5 Серия 10
13 ноября 2006
