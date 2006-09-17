Меню
Призраки 2002 - 2011 5 сезон
Spooks
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
17 сентября 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Призраки»
Серия 1
Episode 1
Сезон 5
Серия 1
17 сентября 2006
Серия 2
Episode 2
Сезон 5
Серия 2
17 сентября 2006
Серия 3
Episode 3
Сезон 5
Серия 3
18 сентября 2006
Серия 4
Episode 4
Сезон 5
Серия 4
25 сентября 2006
Серия 5
Episode 5
Сезон 5
Серия 5
2 октября 2006
Серия 6
Episode 6
Сезон 5
Серия 6
9 октября 2006
Серия 7
Episode 7
Сезон 5
Серия 7
16 октября 2006
Серия 8
Episode 8
Сезон 5
Серия 8
23 октября 2006
Серия 9
Episode 9
Сезон 5
Серия 9
30 октября 2006
Серия 10
Episode 10
Сезон 5
Серия 10
13 ноября 2006
