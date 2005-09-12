Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Призраки 2002 - 2011 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Призраки
Сезоны
Сезон 4
Spooks
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
12 сентября 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Призраки»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Episode 1
Сезон 4
Серия 1
12 сентября 2005
Серия 2
Episode 2
Сезон 4
Серия 2
13 сентября 2005
Серия 3
Episode 3
Сезон 4
Серия 3
22 сентября 2005
Серия 4
Episode 4
Сезон 4
Серия 4
29 сентября 2005
Серия 5
Episode 5
Сезон 4
Серия 5
6 октября 2005
Серия 6
Episode 6
Сезон 4
Серия 6
13 октября 2005
Серия 7
Episode 7
Сезон 4
Серия 7
20 октября 2005
Серия 8
Episode 8
Сезон 4
Серия 8
27 октября 2005
Серия 9
Episode 9
Сезон 4
Серия 9
3 ноября 2005
Серия 10
Episode 10
Сезон 4
Серия 10
10 ноября 2005
График выхода всех сериалов
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667