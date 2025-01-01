Дэнни Хантер[решая пожертвовать собой] Ты никогда не выиграешь. Акты ненависти часто порождают акты любви, и поэтому ты никогда не выиграешь. В другом мире ты мог бы быть привязанным к этому стулу, а я мог бы держать пистолет. Значит, ты, наверное, невезучий. Но ты никогда не выиграешь.
Человек из Аль-Каиды[в ярости, смущенно] Я... невезучий?
Фиона КартерДэнни, не надо!
Дэнни ХантерЕсли бы я не был привязан к этому стулу, я бы подошел к тебе в лицо, ты, поклоняющийся смерти фашист!
Человек из Аль-КаидыИ ты знаешь, каков был бы мой ответ.
[Стреляет Дэнни в затылок]
Рут Эвершед[Импульс ЭМ остановил ракеты] Генераторы больницы запустились, не думаю, что погибло больше 200.
Гарри ПирсТолько цифры имеют значение?
Рут ЭвершедИногда, думаю, да.
Tom Quinn[Симуляция кризиса] Лондон важнее Эдинбурга, ты каменный дол#у#!
Jools SiviterИ вы привели с собой мелкого терьера Тома, какая приятная сюрприз...
Jools SiviterНам что, перебраться через реку и научить вас, как ходить в туалет?
Jools SiviterВеликая радость работы на обоях в том, что Власти не видят, сколько ты пьешь.
Jools SiviterМаленький tinkering Том здесь виновен в этом бардаке!
Гарри Пирс[в поисках rogue-агента] Я не выбрал тебя для этой миссии из-за твоих навыков, а потому что у тебя абсолютно нечего терять.
Jo PortmanВы, журналисты, это делаете, чтобы сделать какое-то заявление о морали, а мы просто пытаемся сделать мир безопаснее. И вы знаете, сколько мы получаем за все эти беготню в темноте? Вы не хотите это знать.
Ирландский солдат[предлагаетHandshake] Мы могли бы быть друзьями в другой жизни!
Том Куин[отказывается] Придется подождать до тех пор.
Harry PearceИз-за того, кто мы есть, нам приходится следить друг за другом, как бы это ни ранило нас.
Старший шпионТеперь мы подошли к той части заседания, где появляется мой простата.
Zoe ReynoldsПривет! Честно говоря, не имеет значения, кто я, но я смотрю на вашу налоговую декларацию и, боюсь, у меня плохие новости.
Подруга террориста 2[движет, как будто, оружием в мешке к Адаму, провоцируя Специальные силы открыть огонь по ней. В итоге оказывается, что это был реквизит в мешке, и так это воспринимается как "Самоубийство через полицию" в оценке Малькольма позже]
Адам Картер[Парень-свидетель] Скажем ему, что это была игра.