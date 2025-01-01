Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Призраки Цитаты

Цитаты из сериала Призраки

Colin Wells Мы же прослушивали этот номер, когда им пользовался Билл Клинтон?
Malcolm Wynn-Jones Прослушивали.
Colin Wells Счастливые дни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Чай Эрт Грея.
Zoe Reynolds Что?
Danny Hunter Ты ничего не получила.
Zoe Reynolds Почему я должна покупать тебе чай Эрт Грея?
Danny Hunter Мне он нравится.
Zoe Reynolds Слушай, у нас общая квартира, хорошо? Мы не женаты!
Danny Hunter А чай Эрт Грея женат?
Zoe Reynolds О, да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Evershed Мне его снова ударить, Адам?
Adam Carter Только если хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jools Siviter Подслушиваешь в своем офисе, да, Гарри?
Harry Pearce Только для особых случаев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Министр внутренних дел Знаешь, когда я был студентом-радикалом, наши мечты были о славном пролетариате.
Харри Пирс Эти мечты у нас всё ещё где-то хранятся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CIA Man Чем отличается этот красивый парень из MI5 от меня?
Sarah Caulfield Мне кажется, ты сам на него ответил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Колин, скажи мне что-нибудь ободряющее.
Colin Wells Судя по всему, осень будет самой сухой за всю историю.
Harry Pearce Ты хочешь, чтобы тебя вывели и пристрелили?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn Им не нравится, когда мы встречаемся с обычными людьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn Колин, когда достаточно сказать "Да", просто говори так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Мы в состоянии коллективного отчаяния.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce О, черт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джулс Сивитер [мобильный звонок]
Патрон Оперы Выключи это, я серьёзно!
Джулс Сивитер Вы нацистка, мадам? Мы странные люди, поклонники Вагнера. Лично я ш#ую скинхедов, так что не говорите мне, что я могу и что не могу делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tariq Masood [смотря на Калума] Я встречал много таких, как ты. Плёвые шутники. Ты проходишь по жизни так, будто всё тебе даётся легко, и думаешь, что это всё — шутка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Evershed [Похоронная речь] Пусть ни один камень не окаймляет мою могилу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jools Siviter Живенько у нас тут, не правда ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнни Хантер [решая пожертвовать собой] Ты никогда не выиграешь. Акты ненависти часто порождают акты любви, и поэтому ты никогда не выиграешь. В другом мире ты мог бы быть привязанным к этому стулу, а я мог бы держать пистолет. Значит, ты, наверное, невезучий. Но ты никогда не выиграешь.
Человек из Аль-Каиды [в ярости, смущенно] Я... невезучий?
Фиона Картер Дэнни, не надо!
Дэнни Хантер Если бы я не был привязан к этому стулу, я бы подошел к тебе в лицо, ты, поклоняющийся смерти фашист!
Человек из Аль-Каиды И ты знаешь, каков был бы мой ответ.
[Стреляет Дэнни в затылок]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рут Эвершед [Импульс ЭМ остановил ракеты] Генераторы больницы запустились, не думаю, что погибло больше 200.
Гарри Пирс Только цифры имеют значение?
Рут Эвершед Иногда, думаю, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn [Симуляция кризиса] Лондон важнее Эдинбурга, ты каменный дол#у#!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Картер Я просто укреплял актив.
Гарри Пирс О, так это как сейчас называют?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Офицер МОД Они составляют карту Тайной Британии. Они хотят, чтобы общественность знала, сколько всего от них скрывается. Я с ними совершенно согласен.
Том Куин И ты просто отдал её! Не подумав о том, что они могут работать против нас.
Офицер МОД Что со мной будет?
Дэнни Хантер Плохие вещи.
[Том и Дэнни уходят. Офицер начинает дрожать и кладёт руки на голову]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Я не могу сделать с тобой всё, что хочу, но многое я могу сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ros Myers [всё-таки сильно подвергает опасности хвост] Повтори снова, и я действительно разозлюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn И как всё прошло?
[Гарри молчит]
Tom Quinn Ах да, я забыл. Теперь я гражданский!
Harry Pearce ...Ты именно таков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ros Myers Сколько тебе лет?
Crackhouse Girl Почему?
Ros Myers Ты похожа на кого-то, кого я знала.
Crackhouse Girl Это не самое приятное ощущение, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CIA Man Итак, сколько информации у вас есть об этом Сияющем Рассвете?
Harry Pearce Примерно столько же, сколько у вас было о Аль-Каиде, когда они загорали во Флориде и учились летать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Том Куин [пытаясь отговорить кого-то от того, чтобы его застрелили Силами Спецназначения] Они хотят, чтобы ты сам себя уничтожил!
Разочарованный полковник В Британии нет ни одного солдата, который бы меня застрелил!
Гарри Пирс Давай, зелёный свет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ros Myers Я знаю, тебе может быть трудно в это поверить, но в мире есть более важные люди, чем твой босс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn У нас нет никого с вашим опытом.
Egyptian Refugee Это о расе?
Tom Quinn Да.
Egyptian Refugee [осматривая Spykit] Это обязательно? Этот Шоколадный Парад Жеймса Бонда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Спасибо, что дали нам первым укусить гнилое яблоко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zoe Reynolds Это ловушка, и она тупая!
Tom Quinn Тупое может сработать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Малкольм Уинн-Джонс [Molekula Vx na ekrane] Смотри на эти крепкие хлорные связи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Portman Дайте мне взглянуть на фотографии, я пойму, это он или нет.
Adam Carter Тебе это не нужно. Они всегда будут там, в углу комнаты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones Убей меня, если надо, но не трогай этого мальчика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Evershed Вот в чём дело. Есть парень в больнице, парализованный ужасом от того, что с ним произошло. А я в полном порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рут Эвершед [Цивильная жизнь] Всё было просто и изящно!
Гарри Пирс Ты создан для большего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сара Колфилд Что ты знаешь, чего не знаю я?
Том Куин О, да много чего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс [галлюцинации от пентатола] Мне нужно поговорить с министром внутренних дел.
Допросчик Ха-ха! Ты не собираешься говорить с министром внутренних дел. Тебя отправят жить в ужаснейшей нищете, какую мы сможем предложить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каллам Я открою тебе аккаунт на Хотмейле, сохраню черновик с твоими инструкциями и дам тебе пароль.
Тарик Масуд Хороший трюк, мы его научились у Аль-Каиды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jools Siviter И вы привели с собой мелкого терьера Тома, какая приятная сюрприз...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jools Siviter Нам что, перебраться через реку и научить вас, как ходить в туалет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jools Siviter Великая радость работы на обоях в том, что Власти не видят, сколько ты пьешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jools Siviter Маленький tinkering Том здесь виновен в этом бардаке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс [в поисках rogue-агента] Я не выбрал тебя для этой миссии из-за твоих навыков, а потому что у тебя абсолютно нечего терять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Portman Вы, журналисты, это делаете, чтобы сделать какое-то заявление о морали, а мы просто пытаемся сделать мир безопаснее. И вы знаете, сколько мы получаем за все эти беготню в темноте? Вы не хотите это знать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ирландский солдат [предлагаетHandshake] Мы могли бы быть друзьями в другой жизни!
Том Куин [отказывается] Придется подождать до тех пор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Из-за того, кто мы есть, нам приходится следить друг за другом, как бы это ни ранило нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Старший шпион Теперь мы подошли к той части заседания, где появляется мой простата.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zoe Reynolds Привет! Честно говоря, не имеет значения, кто я, но я смотрю на вашу налоговую декларацию и, боюсь, у меня плохие новости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Том Куин Перед миссией нужно закрыть себя в ящик.
Профессор Ах, но что если ящик потеряется?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Том Куин Отдай мне своё оружие!
Спецназ Не думаю, что смогу это сделать, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones [Выкуп в алмазах] Не трогай их! Они покрыты генетически модифицированным ядом кобры. Он проникает через кожу и...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones Я уже староват для этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Если ты убьёшь его сейчас, это будет бессмысленно, потому что ты знаешь, что я не скажу тебе ни того, ни другого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn Я из службы безопасности, у меня бомба в доме!
Policeman Вы пятый за сегодня, сэр.
Tom Quinn Ну, позвоните по номеру!
Policeman Какому номеру, сэр?
Tom Quinn [перечисляет]
Policeman [ошеломлён] Правильно...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рекрут Я ради тебя рисковал, я вернул флешку!
Рос Майерс Никто не просил тебя об этом.
Рекрут Рос!
Рос Майерс Это не моё имя, и я не знаю, кто ты.
[Уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фиона Картер [Uncut] Дэнни, не вздумай!
Дэнни Хантер Смотри на все эти торты и подарки, Пу...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рос Майерс [по телефону] Гарри, оружия нет!
[Но оно есть]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнни Хантер [лоток для зубочисток] Видишь, Сергей? Технологии ушли далеко вперёд.
[резервный взрыв сделает дыру в стене]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рос Майерс [Готовясь к пытке под водой] Мой психотерапевт говорит, что я в расстройстве и вижу спасение этого заложника как метафору спасения моего мёртвого друга...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones Если не хочешь, чтобы твой парень остался сиротой, вставай и действуй!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ros Myers [в окружении опасности, ЭЭГ показывает ровные линии]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce ...прежде чем он пришёл к вере - если мировая анархия и есть религия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мэйси Он обещает больше не попадать в передряги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CIA Man Ты это сделаешь, потому что знаешь, что будет, если срезать человеку веки и лишить его сна на 72 часа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce [в адрес всей аудитории телестудии] Подпишите Акт о Гос. Тайнах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Ты снова должен сесть на велосипед. Этот Доктор...
Tom Quinn Я заметил её?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рут Эвершед Это твоя жена? Будь смелым ради неё.
[сжигает наручники на запястье утюгом с паром]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Роз Майерс Ты знаешь, где ты?
Подруга террориста Нет.
Роз Майерс Именно так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Египетский беженец Суицид — это немного экстремально даже для фаната Астон Виллы, не находишь?
"Гнездо ангелов" Радикал Что?
Египетский беженец Твоя футболка! Это Вилла, да? Футбол. Это одна из лучших вещей в жизни.
"Гнездо ангелов" Радикал Мулла сказал, что за мученика Аллах будет ходатайствовать за 10 близких...
Египетский беженец Ну, что ты думаешь? Я считаю, единственный способ увидеть Рай — это построить его здесь. Давай, ты знаешь, что это правда. Ты знаешь.
"Гнездо ангелов" Радикал [движет рукой]
Том Куин Он собирается идти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn Нет медалей за то, что мы делаем. Но то, что мы даём, это уважение. И это у тебя есть. Я знаю агентов в два раза старше тебя, которые не справились бы с тем, с чем справился ты.
Radicalising Mosque Informant Ты сказал, что будешь меня беречь.
Tom Quinn Мне очень жаль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce [встревоженно, думает, что мир заканчивается и что он подхватил болезнь из-за биологического оружия] Все, что имеет хоть какую-то ценность, думай об этих вещах...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn Ах, Библейские игры!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Террорист Моя жизнь теперь бесполезна!
Адам Картер Никакая жизнь не бесполезна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тарик Масуд Он не толкал его.
Девушка террориста Так что я только что увидела?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spurned Никто не бросает меня, как мешок с г#вном!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spurned [Месть, все думают, что Том Куинн — жиголо] Какой у тебя вид лица!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Carter [как это будет — избавиться от учёного, который сбежал] Сначала ты будешь плакать, как маленький ребёнок...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рос Майерс [смывает руки после допроса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
American Hacker Я не выношу ни дня больше в этой деревне Хоббитов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Evershed [Наблюдение] Дай мне только дослушать это до конца! Ха-ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рuth Evershed [Смотрит "Красные б shoes" дома, заворожённая]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce [Смотрит "Самый слабый линк". Скучно, знает все ответы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс [Застряли в пробке, слушая Терри Уогана]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Русский Мафия Почему тебе это важно? Это всего лишь американские деньги.
Похищенный банковский сотрудник [выполняет хак, получает выстрел]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Русский Бандит Итак, первое, что я сделаю, это воткну эту спицу для вязания тебе в глаз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полицейская [на наблюдении] У вас есть дети, да?
Том Куин Да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Evershed [после того, как испугала кого-то] Что ж, я как-то играла леди Макбет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мусульманин Я ел с тобой!
Индус Я просто хотел поиграть с тобой в футбол!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скользкий депутат После того, как произошли эти убийства-самоубийства с поп-звёздами, я думаю, это показывает, что нет ничего более бесполезного, чем слава.
Гарри Пирс Адам! Мне нужно тебя ещё на одну вещь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лукас Норт Возьми меня с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс Мой офис?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones Ты только что отправил кого-то на тот свет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Картер Я не говорил тебе, потому что Малкольм, который думал, что он умирает, был непобедим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones [замирает перед проводами]
Adam Carter [перекусывает один наугад, бомба отключается]
Malcolm Wynn-Jones Ты знаешь, как это было опасно?
Adam Carter Лучше, чем ничего не делать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fiona Carter Я люблю вашу страну!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Американский посол [шкаф на балконе, не кричит имя своего убийцы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Картер [Микроразметка] Это называется шпионская игра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Доля деля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брат аутиста Покажите им магию. Без меня вы могли бы летать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones [обходит сканер отпечатков пальцев] Мы рыщем по мусору, пока не найдём что-то полезное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс [встречается с женой русской мафии перед картиной Казни леди Джейн Грей]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucas North Мне сказали, что с тобой лучше не связываться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Спящий агент [нет выхода]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лукас Норт Что бы ты сделал?
Джо Портман Отправить бегуна, чтобы догнать нас?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Отвезите её в укрытие и скажите, чтобы ждала дальнейших указаний...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce [запечатан в чёрный мешок для транспортировки]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поп-звезда [подделка похищения] Но ПОЧЕМУ?
Жена модель Поп-звезды Чтобы выжить! Ты больше не знаменит, а я слишком стара для моделинга. Мы можем завести ещё одного малыша.
[выстрел]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поп-звезда Встретимся в начале света.
Малколм Уинн-Джонс [Наблюдение] Что это может значить?
Гарри Пирс Всё что угодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Звезда поп-музыки [Пойман] Ха! "Звезда поп-музыки в убийстве-самоубийстве!"
[стреляет себе в рот]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Carter Шведские фрикадельки, пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поп-звезда [плача, вырезает имя своего сына на руке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Новый рекрут [Бомба обезврежена] Они никогда не узнают!
Джо Портман Разве это не хорошо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucas North Сильно сомневаюсь, что ты так говоришь всем парням.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Даже всепрощающая Швеция не примет тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Русский маньяк Откуда мне знать, что я могу тебе доверять?
Рос Майерс [целует его]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс Наши люди нашли это во время операции по уборке
[передаёт Религиозную икону умирающему банкиру]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Русский гангстер [вижу религиозную икону] Что это? Красиво!
Банкир [вздыхает] Подарок, насладитесь им, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнни Хантер Что они делают?
Зои Рейнольдс Они молятся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Русский бандит [Приказ отступить] Ваша удача!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Картер [передавая свидетеля Малкольму] Он выглядит опасным?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рут Эверсхед Он написал книгу под названием "Будущее не нуждается в нас"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Ну, если он собирается ставить себя под угрозу...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fiona Carter Он меня завербовал... был очень милым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Вот это я понимаю, ненадёжный источник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CIA Man Потому что я в это верю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шпион [Интервью, она только что пережила травму, став свидетелем произвола полицейских, чтобы предотвратить взрыв от самубийцы] Он посмотрел прямо на меня и улыбнулся! Он выглядел как папа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полицейский [стреляет в протестующего]
Подруга протестующего Ну давай, стреляй в меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Анархист Никто ни во что больше не верит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Ты когда-нибудь задумывался о том пути, который мы выбрали?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рут Эверсхед [Конец света] Мы должны быть с нашими любимыми! Даже если это всего лишь кот...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Все на выход! В здании БЛЮДНЫЙ АСБЕСТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рекрут ...Ты меня жжёшь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Депрессия Я скучаю по жене, но это не значит, что я не прав в этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caption Сладостно и почетно умереть за родину.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Это всего лишь серёжка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Египетский беженец Я скажу это только для твоих ушей. Плод дерева Заккум будет пищей грешников.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zoe Reynolds Конни управляет Призрачными Агентами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пакистанский посол Нам нужно, чтобы ты был в отличном состоянии перед допросом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Нас убьют.
Fiona Carter Хотя бы мы вместе, Дэнни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Двойной Агент Ты такой молодой! Слишком молодой, чтобы тратить свою жизнь на этот бред...
Новый Рекрут [Все еще печатает, близко к компрометирующим данным] Это мой долг.
Двойной Агент [Она удушает его до смерти проволокой от кольца]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucas North Эта работа — машина, которая жует хороших людей и потом вы spits them out!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angela Wells [держит Грид с детонатором] Раньше в этой стране было лучше, когда она была более христианской.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angela Wells Чтение мыслей 101: если бросать достаточно догадок, рано или поздно ты что-то угадал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Есть идеи?
Zoe Reynolds Мы могли бы прекратить продажу оружия режимам, чтобы эти люди перестали убегать сюда, но этого не произойдёт...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fiona Carter Рвите это место на куски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CIA Man Я американец! У вас не тот человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jools Siviter Ну давай! Выкладывай, ты русский болотник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Revenant А знаешь, что делает Паук, когда выходит из укрытия? Он строит еще одну Паутина, более великолепную, чем предыдущая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фанатик против абортов После меня будут другие, это еще не конец.
Том Куин Это никогда не заканчивается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Анархист [в туалетах] Могу задать тебе личный вопрос?
Том Куин Что?
Анархист Ты бы умер за идею, в которую верил?
Том Куин Нет.
Анархист Ну, а я бы
[житсу-хак делает Том забивает в горло, крадет его ремень и затем вешается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mace Подождём хорошего дня, чтобы похоронить плохие новости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce [С грустью смотрит на экран компьютера, на котором отображается досье сотрудника, убитого в конце его первой полевой операции, а затем удаляет его]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рут Эверсхед [Американское посольство] Серьёзно? Пароль - 1776?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn [Даем новобранцу легенду о взрослой учебе] Если ты собираешься прятаться, прячься среди молодых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек из Аль-Каиды Исламское государство — это бизнес, как и любой другой. Так что, хотите, чтобы я убил женщину, которая испортила ваше пальто, и ограбил её дом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек Аль-Каиды Скажи ему, что жизнь — это всего лишь мечта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Al Qaeda Man 2 Она говорит, что я должен тебя убить.
Al Qaeda Man Тогда ты должен меня убить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Девушка террориста Что с тобой произошло? Ты говоришь как робот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CID Пожалуйста, у меня есть жена!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Carter На нём все написано: ЦРУ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fiona Carter Он не был таким, он был настоящим золотым активом, и мы его убили.
Tom Quinn Как дела в Лэнгли?
Fiona Carter У них полный крах.
Tom Quinn А у тебя?
Fiona Carter У меня тоже полный крах, ты чуть не умер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подруга террориста 2 Моя жизнь теперь бесполезна!
Адам Картер Нет, жизнь не бывает бесполезной.
[Протягивает руку]
Подруга террориста 2 [движет, как будто, оружием в мешке к Адаму, провоцируя Специальные силы открыть огонь по ней. В итоге оказывается, что это был реквизит в мешке, и так это воспринимается как "Самоубийство через полицию" в оценке Малькольма позже]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Картер [Парень-свидетель] Скажем ему, что это была игра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce А её отец — архиепископ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Hunter Отвези меня на Луну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce Это было единственным вариантом, кроме как отправить тебя в Тринг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Картер [Кричит от страха и просыпается. Она бежит к нему и начинает целовать его]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malcolm Wynn-Jones Он это сделал!
[Улыбается, затем его лицо мрачнеет]
Adam Carter [Свернув на середину пустой площади, Адам Картер выпрыгивает из машины. Бомба взрывается. Адам Картер исчезает в огненной воронке на ходу]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Evershed Я была на операции, где взорвалась совесть. Пять человек погибли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Новый рекрут Мы не обязаны их понимать, нам просто нужно их остановить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рос Майерс Ты уронила свой овощечистку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ros Myers Это жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn У нас есть процедуры для этого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Египетский беженец Я нашёл это в студенческом книжном магазине.
[даёт Тому Коран]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Note [Персонаж открывает манильский конверт и находит фотографии убийства] Ты доволен своей работой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рос Майерс [подслушивание] Адам, они обсуждают твоё присутствие!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Portman Не говори, что тебя не учили.
Adam Carter Дай им шанс нас найти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
IRA Man Разве ты не скучаешь по тем временам, когда он был невиновен, пока не докажут обратное, Ирландец?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс [Дэнни был ранен] Где Элис?
Рут Эверсхед Она под наркозом.
Гарри Пирс Ну давайте убедимся, что мы не под наркозом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zoe Reynolds Нет, они выбрали уйти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс Она думает, что знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гопник [вешая Колина] У тебя очень хорошо получается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарри Пирс [Тортуры] Мы больше этого не делаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ros Myers Этого недостаточно! Скажи мне, что ты не брал взятки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ros Myers Сколько ты ему заплатил?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лукас Норт Работаешь на китайцев, у тебя что, смертное желание?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каллум Эй, я не родился с серебряной ложкой в ротe!
Тариq Масуд Тебе не нужно было, потому что ты самодовольный и зазнайка. А я должен был всем доказать, своим учителям, родителям. Так что, когда всё идет не так, я воспринимаю это всерьез.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Том Куин [к Пен-верху с капсулой для суицида] Ты идиот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn [Подземные кадры теперь содержат вставку, как рука толкает Шпиона под поезд] Это было подделано!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Quinn [выходит в поле, чтобы встретиться с другим шпионом. Они оба начинают разбирать на себе одежду]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Двойной агент Почему вы, убийцы, всегда такие сентиментальные?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Картер У неё не было оружия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Pearce [Грязная провокация против ИРА] И после всего этого, ничего не сработало!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джо Портман Кто его убил?
Адам Картер Ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рори МакГрегор
Rory MacGregor
Хью Саймон
Hugh Simon
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Кили Хоуз
Кили Хоуз
Keeley Hawes
Никола Уокер
Nicola Walker
Руперт Пенри-Джонс
Руперт Пенри-Джонс
Rupert Penry-Jones
Хью Лори
Хью Лори
Hugh Laurie
Питер Ферт
Peter Firth
Женевьев О’Рейли
Женевьев О’Рейли
Genevieve O'Reilly
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Matthew Macfadyen
Шазад Латиф
Шазад Латиф
Shazad Latif
Hermione Norris
Миранда Рэйсон
Миранда Рэйсон
Miranda Raison
Линдси Дункан
Линдси Дункан
Lindsay Duncan
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше