Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Награды и номинации «Призраки»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший драматический телесериал
Победитель
Best Editing (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA 2012
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA 2010
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
Номинант
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
Best Graphic Design
Номинант
Best Production Design
Номинант
Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Editing (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Editing (Fiction/Entertainment)
Номинант
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