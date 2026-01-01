Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу

Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой

Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку

Детектив с Васильевым и гениальная роль Меньшова: 7 российских мини-триллеров с высокими рейтингами

НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»

Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей

Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»

4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов

«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом

«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»