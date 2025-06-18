Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Простоквашино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys
Киноафиша Сериалы Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys Сезоны Сезон 2
America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 39 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb

Список серий сериала Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Обещание себе, часть 1 Promise Yourself Part 1
Сезон 2 Серия 1
18 июня 2025
Обещание себе, часть 2 Promise Yourself Part 2
Сезон 2 Серия 2
18 июня 2025
Чья-то дочь Someone's Daughter
Сезон 2 Серия 3
18 июня 2025
Какой ценой At What Cost
Сезон 2 Серия 4
18 июня 2025
Самая счастливая девушка в США The Happiest Girl In The Whole USA
Сезон 2 Серия 5
18 июня 2025
Обновление и перезагрузка Refresh and Reboot
Сезон 2 Серия 6
18 июня 2025
Мой Сатурн завершил оборот Saturn Returns
Сезон 2 Серия 7
18 июня 2025
График выхода всех сериалов
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше