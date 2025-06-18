Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Простоквашино»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys
Сезоны
Сезон 2
America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
18 июня 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
7
Продолжительность сезона
6 часов 39 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
11
голосов
7.1
IMDb
Список серий сериала Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Обещание себе, часть 1
Promise Yourself Part 1
Сезон 2
Серия 1
18 июня 2025
Обещание себе, часть 2
Promise Yourself Part 2
Сезон 2
Серия 2
18 июня 2025
Чья-то дочь
Someone's Daughter
Сезон 2
Серия 3
18 июня 2025
Какой ценой
At What Cost
Сезон 2
Серия 4
18 июня 2025
Самая счастливая девушка в США
The Happiest Girl In The Whole USA
Сезон 2
Серия 5
18 июня 2025
Обновление и перезагрузка
Refresh and Reboot
Сезон 2
Серия 6
18 июня 2025
Мой Сатурн завершил оборот
Saturn Returns
Сезон 2
Серия 7
18 июня 2025
График выхода всех сериалов
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667