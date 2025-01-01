Постеры сериала «Любимицы Америки: Чирлидеры Dallas Cowboys»

Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона»

Лучший осенний рецепт на вечер: 4 фильма, которые согреют не хуже, чем свитер или чашка чая

Хотите что-то по-настоящему сильное из Турции? 3 веские причины увидеть сериал «Камень желаний»

Из малобюджетного слэшера — в самый красивый хоррор за $100 миллионов: у «Дракулы» Копполы не было конкурентов, пока не вышел этот фильм

Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг

Когда выйдет 5-й сезон «Первого отдела»: и что посмотреть в его ожидании – вместо «Шефа» и «Невского» свежий детектив с оценкой 7.7

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов

Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что

Уходить тоже надо красиво: топ-5 фильмов и сериалов, в которых уход персонажа стал культовым моментом

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя