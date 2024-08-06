Меню
Восходящий удар 2024, 2 сезон
Raijingu Inpakuto
Season 2
Сезон 2
6 августа 2024
2024
14
5 часов 36 минут
7.4
13
7.7
Список серий сериала Восходящий удар
Сезон 1
Сезон 2
Достойные новые противники
Worthy New Opponents
Сезон 2
Серия 1
6 августа 2024
Дверь в душу
The Door to One’s Soul
Сезон 2
Серия 2
6 августа 2024
Соревнования на Кубок Камелота!
Camelot Cup Competition!
Сезон 2
Серия 3
6 августа 2024
Пробужденная сила
An Awakened Power
Сезон 2
Серия 4
6 августа 2024
Британцы переходят на новый режим работы
The Brits Go Into Overdrive
Сезон 2
Серия 5
6 августа 2024
Путь к победе
The Way to Victory
Сезон 2
Серия 6
6 августа 2024
Темный дворянин
The Dark Nobleman
Сезон 2
Серия 7
6 августа 2024
Монстры
Monsters
Сезон 2
Серия 8
6 августа 2024
Приближающаяся судьба
An Approaching Destiny
Сезон 2
Серия 9
6 августа 2024
Стеклянное сердце
Heart of Glass
Сезон 2
Серия 10
6 августа 2024
Пробудитесь!
Awaken!
Сезон 2
Серия 11
6 августа 2024
Конкурс подарков
A Contest of Gift
Сезон 2
Серия 12
6 августа 2024
К вершине
To the Top
Сезон 2
Серия 13
6 августа 2024
Увидимся снова!
See You Again!
Сезон 2
Серия 14
6 августа 2024
График выхода всех сериалов
