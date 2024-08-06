Меню
Восходящий удар 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Восходящий удар
Киноафиша Сериалы Восходящий удар Сезоны Сезон 2
Raijingu Inpakuto
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb

Список серий сериала Восходящий удар

Сезон 1
Сезон 2
Достойные новые противники Worthy New Opponents
Сезон 2 Серия 1
6 августа 2024
Дверь в душу The Door to One’s Soul
Сезон 2 Серия 2
6 августа 2024
Соревнования на Кубок Камелота! Camelot Cup Competition!
Сезон 2 Серия 3
6 августа 2024
Пробужденная сила An Awakened Power
Сезон 2 Серия 4
6 августа 2024
Британцы переходят на новый режим работы The Brits Go Into Overdrive
Сезон 2 Серия 5
6 августа 2024
Путь к победе The Way to Victory
Сезон 2 Серия 6
6 августа 2024
Темный дворянин The Dark Nobleman
Сезон 2 Серия 7
6 августа 2024
Монстры Monsters
Сезон 2 Серия 8
6 августа 2024
Приближающаяся судьба An Approaching Destiny
Сезон 2 Серия 9
6 августа 2024
Стеклянное сердце Heart of Glass
Сезон 2 Серия 10
6 августа 2024
Пробудитесь! Awaken!
Сезон 2 Серия 11
6 августа 2024
Конкурс подарков A Contest of Gift
Сезон 2 Серия 12
6 августа 2024
К вершине To the Top
Сезон 2 Серия 13
6 августа 2024
Увидимся снова! See You Again!
Сезон 2 Серия 14
6 августа 2024
