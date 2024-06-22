Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Восходящий удар 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восходящий удар
Киноафиша Сериалы Восходящий удар Сезоны Сезон 1
Raijingu Inpakuto
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восходящий удар»

В 1-м сезоне сериала «Восходящий удар» главным действующим лицом этой истории становится ученик третьего класса по имени Гавейн Нанауми. Жизнь школьника меняется, когда у него нечаянно обнаруживается природный талант к игре в гольф. Юный Гавейн живет в горах в маленьком поселке. Развлечений там мало, и Гавейн часто ходит по окрестностям. В один из дней он знакомится с женщиной, которая играет в гольф. Мальчик сразу же влюбляется в новый вид спорта. С разрешения деда он едет в Токио, чтобы заняться игрой всерьез.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb

Список серий сериала Восходящий удар

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Встреча с мечтой Encountering a Dream
Сезон 1 Серия 1
22 июня 2024
Важность каждого удара The Importance of Each Stroke
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2024
Твин Пикс талантов Twin Peaks of Talent
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2024
Первый турнир First Tournament
Сезон 1 Серия 4
22 июня 2024
Академия Камелот Camelot Academy
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2024
Некоронованный принц Uncrowned Prince
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2024
Взрывоопасная ситуация An Explosive Situation
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2024
Испытания начинаются The Tryouts Begin
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2024
Упрямство и гордость Stubbornness and Pride
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2024
Плей-офф Playoffs
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2024
Почтенный посетитель A Venerable Visitor
Сезон 1 Серия 11
22 июня 2024
На поле боя! To the Battlefield!
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2024
График выхода всех сериалов
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше