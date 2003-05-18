Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Большая игра 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Большая игра
Киноафиша Сериалы Большая игра Сезоны Сезон 1
State of Play
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большая игра»

В 1-м сезоне сериала «Большая игра» действие происходит в современном Лондоне. Начинающий политик Стивен Коллинз становится главным подозреваемым в деле о трагической гибели его помощницы Сони Бейкер. Смерть настигла девушку в подземном переходе в результате несчастного случая, который вызвал подозрение у сотрудников правоохранительных органов. Вскоре стало известно, что Стивен и Соня состояли в романтической связи. Друг политика, журналист-расследователь и его команда решают раскрыть заговор правительства, найти истинных виновников происшествия и вывести их на чистую воду.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Большая игра»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2003
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2003
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2003
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2003
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2003
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2003
График выхода всех сериалов
5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше