5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне

«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»

Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне

Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить

Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек

«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории

Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории

«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь