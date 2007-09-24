Меню
Доктор Мартин 2004 - 2022 3 сезон

Doc Martin
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 29 минут
О чем 3-й сезон сериала «Доктор Мартин»

В 3-м сезоне сериала «Доктор Мартин» тетя Джоан попадает в неприятное происшествие на дороге, после которого ей приходится принудительно лечиться у Мартина, чему они оба не особенно рады. Мартин подозревает, что у Луизы может быть анемия, и предлагает ей пройти обследование. К доктору обращается Элисон Лейн, которая беспокоится о странном поведении своей дочери Дельф. Бывший сантехник Берт Лардж неожиданно решает профиль и открыть собственный ресторан. Однако его попытки занятия бизнесом приводят к массовому отравлению. 

Рейтинг сериала

8.3
8.4 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Доктор Мартин»

Яблоко не падает The Apple Doesn't Fall
Сезон 3 Серия 1
24 сентября 2007
Движение Movement
Сезон 3 Серия 2
1 октября 2007
Городские пижоны City Slickers
Сезон 3 Серия 3
8 октября 2007
Ценитель The Admirer
Сезон 3 Серия 4
15 октября 2007
Остролист бывает колючий The Holly Bears a Prickle
Сезон 3 Серия 5
15 октября 2007
Люди такие странные Nowt So Queer
Сезон 3 Серия 6
22 октября 2007
И жили они долго и счастливо Happily Ever After
Сезон 3 Серия 7
5 ноября 2007
