Доктор Мартин 2004 - 2022, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Доктор Мартин
Киноафиша Сериалы Доктор Мартин Сезоны Сезон 10
Doc Martin
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 7 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 10-й сезон сериала «Доктор Мартин»

В 10-м сезоне сериала «Доктор Мартин» в тихой корнуоллской деревушке внезапно происходит первое за много лет преступление. На улице слышатся выстрелы, и Пенхейл стремится выяснить, кто несет за это ответственность. Эл и Морвенна готовятся к свадьбе. Но некоторые заминки в последнюю минуту угрожают поставить под угрозу их большой день. Мартин и Луиза продолжают разбираться со своими семейными проблемами и воспитывают подросшего сына. Одновременно доктор расширяет свою практику и подтверждает врачебную квалификацию. 

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb

Список серий 10-го сезона сериала «Доктор Мартин»

Я выживу I Will Survive
Сезон 10 Серия 1
7 сентября 2022
Только одна ночь One Night Only
Сезон 10 Серия 2
14 сентября 2022
Как долго это продолжается? How Long Has This Been Going On?
Сезон 10 Серия 3
21 сентября 2022
Вечная любовь Everlasting Love
Сезон 10 Серия 4
28 сентября 2022
Полетели на Луну Fly Me To The Moon
Сезон 10 Серия 5
5 октября 2022
Вернуться к отправителю Return to Sender
Сезон 10 Серия 6
12 октября 2022
Любовь освободит тебя Love Will Set You Free
Сезон 10 Серия 7
19 октября 2022
Наше последнее лето Our Last Summer
Сезон 10 Серия 8
26 октября 2022
