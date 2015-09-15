Меню
Отель Оскара для фантастических существ 2015, 1 сезон
Сезон 1
Oscar's Hotel for Fantastical Creatures
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
6
Продолжительность сезона
1 час 12 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Отель Оскара для фантастических существ»
Сезон 1
Кошмар вечеринки
The Party Nightmare
Сезон 1
Серия 1
15 сентября 2015
Голодные боли
Hunger Pains
Сезон 1
Серия 2
22 сентября 2015
Отель Смерть
Death's Hotel
Сезон 1
Серия 3
29 сентября 2015
Фонтан забвения
The Fountain of Forgetfulness
Сезон 1
Серия 4
6 октября 2015
Арт-атака
Art Attack
Сезон 1
Серия 5
13 октября 2015
Рыбный бизнес
Fishy Business
Сезон 1
Серия 6
20 октября 2015
