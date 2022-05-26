Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Большие мальчики 2022 - 2025 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Большие мальчики
Сезоны
Сезон 1
Big Boys
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 мая 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 30 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
11
голосов
8.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Большие мальчики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Привет тебе
Hello You
Сезон 1
Серия 1
26 мая 2022
Я хочу сводить тебя в гей-бар!
I Wanna Take You to a Gay Bar!
Сезон 1
Серия 2
26 мая 2022
Счастливого сексждества
Merry Sexmas
Сезон 1
Серия 3
26 мая 2022
Папа, я принимал наркотики
Dad, I Did Drugs
Сезон 1
Серия 4
26 мая 2022
Какой облом
What a Bummer
Сезон 1
Серия 5
26 мая 2022
Письмо
The Letter
Сезон 1
Серия 6
26 мая 2022
График выхода всех сериалов
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции
«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667