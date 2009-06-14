Оповещения от Киноафиши
Королевская больница 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королевская больница
Киноафиша Сериалы Королевская больница Сезоны Сезон 1
Casualty 1909
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Королевская больница»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2009
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2009
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2009
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2009
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 июля 2009
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2009
