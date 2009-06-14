Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Оно. Первое пришествие»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Королевская больница 2009, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Королевская больница
Сезоны
Сезон 1
Casualty 1909
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 июня 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
13
голосов
8.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Королевская больница»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
14 июня 2009
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
21 июня 2009
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
28 июня 2009
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
5 июля 2009
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
12 июля 2009
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
19 июля 2009
График выхода всех сериалов
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли
«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667