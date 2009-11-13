Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Славные люди 2008 - 2009, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Славные люди
Сезоны
Сезон 2
Beautiful People
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
13 ноября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.5
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Славные люди»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Как я нашла себе жениха
How I Got My Groom
Сезон 2
Серия 1
13 ноября 2009
Как я получил свои шлейфы
How I Got My Plumes
Сезон 2
Серия 2
20 ноября 2009
Как я получил свой водный объект
How I Got My Water Feature
Сезон 2
Серия 3
27 ноября 2009
Как я получил свой лагерь
How I Got My Camp
Сезон 2
Серия 4
4 декабря 2009
Как я получил токаря
How I Got My Turner
Сезон 2
Серия 5
11 декабря 2009
Как я получил свой гашиш
How I Got My Gash
Сезон 2
Серия 6
18 декабря 2009
График выхода всех сериалов
Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667