Славные люди 2008 - 2009 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Славные люди
Сериалы
Славные люди
Сезоны
Сезон 1
Beautiful People
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 октября 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Славные люди»
Сезон 1
Сезон 2
Как я получил свою вазу
How I Got My Vase
Сезон 1
Серия 1
2 октября 2008
Как я получил свой нос
How I Got My Nose
Сезон 1
Серия 2
9 октября 2008
Как я получила свои бусы
How I Got My Beads
Сезон 1
Серия 3
16 октября 2008
Как я получил свой пош
How I Got My Posh
Сезон 1
Серия 4
23 октября 2008
Как я получил свои щипцы
How I Got My Tongs
Сезон 1
Серия 5
30 октября 2008
Как я получил свой глобус
How I Got My Globe
Сезон 1
Серия 6
6 ноября 2008
