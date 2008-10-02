Оповещения от Киноафиши
Славные люди 2008 - 2009 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Славные люди
Beautiful People
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Славные люди»

Сезон 1
Сезон 2
Как я получил свою вазу How I Got My Vase
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2008
Как я получил свой нос How I Got My Nose
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2008
Как я получила свои бусы How I Got My Beads
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2008
Как я получил свой пош How I Got My Posh
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2008
Как я получил свои щипцы How I Got My Tongs
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2008
Как я получил свой глобус How I Got My Globe
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2008
