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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Это – Англия. Год 1990
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BAFTA 2011
Best Make Up & Hair Design
Победитель
Best Actress
Победитель
Best Editing - Fiction/Entertainment
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Director - Fiction/Entertainment
Номинант
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