Постеры сериала «Это – Англия. Год 1988»

«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета

Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?

Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес