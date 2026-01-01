Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Это – Англия. Год 1988
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BAFTA 2011
Best Make Up & Hair Design
Победитель
Best Actress
Победитель
Best Editing - Fiction/Entertainment
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Director - Fiction/Entertainment
Номинант
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