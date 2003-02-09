Радистка Кэт в Шарите — это из области фантастики: для немцев пришлось снимать свою версию «17 мгновений весны», и все из-за ляпов

«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1

«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»

Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)

Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек

Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории

«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь

«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?