Цитаты из сериала Первые двери

Эдди Кен, Кен э, Кен?
Джоан Привет, Кен, заметил что-то новое?
Кен Привет, Джоан, Эдди. Чёрт возьми, вы двое выглядите нарядно, с чем такие порядки?
Таня Сегодня их годовщина свадьбы, Кен.
Кен Правда? Поздравляю.
Джоан 19 лет сегодня.
Эдди Великие грабители поездов не достигли бы этого, а, Кен, а?
[смеется]
Кен Оскар Уайльд пришёл?
Эдди Эй, ты это серьёзно, Томми? 19 лет мы вместе, великие грабители поездов этого не достигли, а?
Томми Я это слышал раньше, Эдди, миллионы раз.
Эдди Ну ладно.
Кен Так что, в чём ваш секрет, Эдди?
Эдди Всегда будьте честны друг с другом, это первое, что нужно.
Кен О, точно.
Эдди И говори ей, что любишь её хотя бы раз в день.
Кен О, ну, решайся, Эдди, это одно или другое.
Эдди О, нет, ну, это и есть секрет
Таня О, я считаю это мило. Так вы собираетесь куда-то красиво?
Джоан Просто сюда. Можем остановиться за чипсами по пути домой.
Джо Чёрт побери, Пош и Бекс, завидуйте
Джоан [смеется] Какой он забавный?
Таня Это всё, что вы делаете на годовщину свадьбы, а, Эдди, зашли сюда и потом пошли за пакетом чипсов?
Эдди Ну, в этом нет ничего плохого.
Таня Это вряд ли романтично, не так ли?
Кен Покажи ей, как ты её любишь, Эдди, купи рыбу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken [говоря о двух копах Филе и Найде] Ты знаешь, почему они не приходят, да?
Все Почему?
Ken [держа сосиску] Потому что они не будут есть своих!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy [размышляя о том, как на телевидении слишком много ерунды] Этот ##лл##к из Сейнсбери снова был в эфире, он никогда не уходит, готовит ещё одну сковороду с ##ит##й, которую только его друзья будут есть. А потом я переключился на другой канал, и там сидела кучка никем не известных людей в доме, и мы должны смотреть, как они едят, спят и ##ит##, а как только они говорят что-то интересное, ставят кучу птичьих звуков. Скажу вам, не знаю, к чему всё это ведёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken [говоря о Джоан и Эдди] Если бы они были ещё толще, они бы зажарились.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ken Давайте, народ, вечеринка закончилась, поторопитесь. А ты, Томми, давай, лучше поторопись, твои приятели закроют ворота на кладбище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nige [после того, как Кен отклонил косячок] Знаешь, если бы ты стал ещё квадратней, Кен, ты был бы кубиком Оксо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy [Звонит телефон Дебби] Чёртовы мобильные телефоны, их здесь не ждут!
Debbie И ты тоже не ждёшься, это тебя не остановило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Марк Бентон
Mark Benton
Джон Хеншоу
Родни Личфилд
Крэйг Кэш
Питер Уайт
