Джоан
Привет, Кен, заметил что-то новое?
Кен
Привет, Джоан, Эдди. Чёрт возьми, вы двое выглядите нарядно, с чем такие порядки?
Таня
Сегодня их годовщина свадьбы, Кен.
Кен
Правда? Поздравляю.
Джоан
19 лет сегодня.
Эдди
Великие грабители поездов не достигли бы этого, а, Кен, а?
[смеется]
Кен
Оскар Уайльд пришёл?
Эдди
Эй, ты это серьёзно, Томми? 19 лет мы вместе, великие грабители поездов этого не достигли, а?
Томми
Я это слышал раньше, Эдди, миллионы раз.
Кен
Так что, в чём ваш секрет, Эдди?
Эдди
Всегда будьте честны друг с другом, это первое, что нужно.
Кен
О, точно.
Эдди
И говори ей, что любишь её хотя бы раз в день.
Кен
О, ну, решайся, Эдди, это одно или другое.
Эдди
О, нет, ну, это и есть секрет
Таня
О, я считаю это мило. Так вы собираетесь куда-то красиво?
Джоан
Просто сюда. Можем остановиться за чипсами по пути домой.
Джо
Чёрт побери, Пош и Бекс, завидуйте
Джоан
[смеется] Какой он забавный?
Таня
Это всё, что вы делаете на годовщину свадьбы, а, Эдди, зашли сюда и потом пошли за пакетом чипсов?
Эдди
Ну, в этом нет ничего плохого.
Таня
Это вряд ли романтично, не так ли?
Кен
Покажи ей, как ты её любишь, Эдди, купи рыбу.