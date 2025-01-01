Эдди Кен, Кен э, Кен?

Джоан Привет, Кен, заметил что-то новое?

Кен Привет, Джоан, Эдди. Чёрт возьми, вы двое выглядите нарядно, с чем такие порядки?

Таня Сегодня их годовщина свадьбы, Кен.

Кен Правда? Поздравляю.

Джоан 19 лет сегодня.

Эдди Великие грабители поездов не достигли бы этого, а, Кен, а?

[смеется]

Кен Оскар Уайльд пришёл?

Эдди Эй, ты это серьёзно, Томми? 19 лет мы вместе, великие грабители поездов этого не достигли, а?

Томми Я это слышал раньше, Эдди, миллионы раз.

Эдди Ну ладно.

Кен Так что, в чём ваш секрет, Эдди?

Эдди Всегда будьте честны друг с другом, это первое, что нужно.

Кен О, точно.

Эдди И говори ей, что любишь её хотя бы раз в день.

Кен О, ну, решайся, Эдди, это одно или другое.

Эдди О, нет, ну, это и есть секрет

Таня О, я считаю это мило. Так вы собираетесь куда-то красиво?

Джоан Просто сюда. Можем остановиться за чипсами по пути домой.

Джо Чёрт побери, Пош и Бекс, завидуйте

Джоан [смеется] Какой он забавный?

Таня Это всё, что вы делаете на годовщину свадьбы, а, Эдди, зашли сюда и потом пошли за пакетом чипсов?

Эдди Ну, в этом нет ничего плохого.

Таня Это вряд ли романтично, не так ли?