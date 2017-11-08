Меню
Искатели сокровищ 2014 - 2017, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Detectorists
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
8 ноября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 36 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Искатели сокровищ»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
8 ноября 2017
Серия 2
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
15 ноября 2017
Серия 3
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
22 ноября 2017
Серия 4
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
29 ноября 2017
Серия 5
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
6 декабря 2017
Серия 6
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
13 декабря 2017
