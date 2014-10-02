Меню
Искатели сокровищ 2014 - 2017 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Сезон 1
Detectorists
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 октября 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 36 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Искатели сокровищ»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
2 октября 2014
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
9 октября 2014
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
16 октября 2014
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
23 октября 2014
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
30 октября 2014
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
6 ноября 2014
