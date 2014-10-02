Меню
Искатели сокровищ 2014 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Искатели сокровищ
Киноафиша Сериалы Искатели сокровищ Сезоны Сезон 1
Detectorists
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Искатели сокровищ»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2014
График выхода всех сериалов
