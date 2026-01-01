Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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BAFTA 2018
Лучший комедийный актёр
Победитель
BAFTA 2015
Best Scripted Comedy
Победитель
Best Scripted Comedy
Победитель
BAFTA 2016
Лучший комедийный актёр
Номинант
Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам
Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого»
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров
Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне
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Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?
«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»
НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»
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