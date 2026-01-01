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Награды и номинации «Искатели сокровищ»

Вся информация о сериале
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший комедийный актёр
Победитель
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Best Scripted Comedy
Победитель
Best Scripted Comedy
Победитель
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший комедийный актёр
Номинант
Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам
Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого» 
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике 
Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров
Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне
Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?
«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»
НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»
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