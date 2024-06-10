Оповещения от Киноафиши
Выжившие. Радио «Неделька» 1 сезон смотреть онлайн

Vyzhivshie. Radio «Nedelka» 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие. Радио «Неделька»»

В 1-м сезоне сериала «Выжившие. Радио «Неделька» неизвестный однажды обнаружил в укрытии на диктофон и аудиокассеты. Предположительно, они были сделаны через полтора года после начала эпидемии. У выживших вирус задействовал участок мозга, который отвечает за сон. Люди утратили возможность пробуждаться без посторонней помощи. Те, кто спал более трех часов, уже не просыпался. Записи были сделаны на протяжении недели с мужчиной по имени Женя. По его мнению, своими кассетами он сможет кому-то помочь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие. Радио «Неделька»»

Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 июня 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 июня 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2024
