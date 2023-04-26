Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Сэм: Саксонец 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Сэм: Саксонец
Сезоны
Сезон 1
Sam - Ein Sachse
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 апреля 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
7
Продолжительность сезона
5 часов 15 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Сэм: Саксонец»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Иностранный
Fremd
Сезон 1
Серия 1
26 апреля 2023
Отечество
Vaterland
Сезон 1
Серия 2
26 апреля 2023
Афро-немецкий
Afrodeutsch
Сезон 1
Серия 3
26 апреля 2023
Саксонец
Ein Sachse
Сезон 1
Серия 4
26 апреля 2023
Звук и дым
Schall und Rauch
Сезон 1
Серия 5
26 апреля 2023
Робин Гуд
Robin Hood
Сезон 1
Серия 6
26 апреля 2023
Немецкий
Deutsch
Сезон 1
Серия 7
26 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667