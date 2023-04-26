Меню
Сэм: Саксонец 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сэм: Саксонец
Киноафиша Сериалы Сэм: Саксонец Сезоны Сезон 1
Sam - Ein Sachse
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Сэм: Саксонец»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Иностранный Fremd
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2023
Отечество Vaterland
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2023
Афро-немецкий Afrodeutsch
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2023
Саксонец Ein Sachse
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2023
Звук и дым Schall und Rauch
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2023
Робин Гуд Robin Hood
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2023
Немецкий Deutsch
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2023
