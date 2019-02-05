Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американская душа 2019 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Американская душа
Киноафиша Сериалы Американская душа Сезоны Сезон 1
American Soul 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Американская душа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Человек - первая судьба Man is First Destiny
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2019
Непрерывная революция Continuous Revolution in Progress
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2019
Потерянное и найденное Lost and Found
Сезон 1 Серия 3
12 февраля 2019
Только мы Just Us
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2019
Линии разлома Fault Lines
Сезон 1 Серия 5
26 февраля 2019
На что вы смотрите? What Are You Looking At?
Сезон 1 Серия 6
5 марта 2019
Нечего бояться Nothing to Fear
Сезон 1 Серия 7
12 марта 2019
Ничего не предпринимая, ничего не получая Nothing Ventured, Nothing Gained
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2019
68 Г. ДО Н.Э. 68 B.C.
Сезон 1 Серия 9
26 марта 2019
Действуйте с осторожностью Proceed with Caution
Сезон 1 Серия 10
2 апреля 2019
График выхода всех сериалов
Радистка Кэт в Шарите — это из области фантастики: для немцев пришлось снимать свою версию «17 мгновений весны», и все из-за ляпов
Хотите настоящего нуара? Эти 7 российских сериалов держат в напряжении лучше скандинавских — веет холодом сильнее, чем от «Моста»
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше