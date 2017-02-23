«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке

«Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется

Идеально для длинных каникул: 6 скандинавских триллеров, которые сильнее любого хита Netflix — тихо, холодно и очень мрачно

Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)

«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

Если и смотреть классику, то только такую: «Полночь в Париже» — хороша, но эти 5 фильмов Вуди Аллена вообще вне конкуренции

«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских

«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе

Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)