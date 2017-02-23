Меню
Сан Рекордс 2017, 1 сезон
Sun Records
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 февраля 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
11
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Сан Рекордс»
Сезон 1
706 Союз
706 Union
Сезон 1
Серия 1
23 февраля 2017
Из глубины
Outta the Groove
Сезон 1
Серия 2
2 марта 2017
Блюз звукозаписывающего человека
Record Man Blues
Сезон 1
Серия 3
9 марта 2017
Лучше не бывает
Never Better
Сезон 1
Серия 4
16 марта 2017
Восходящее солнце
Rising Sun
Сезон 1
Серия 5
23 марта 2017
Кем они должны были стать
Who They Were Meant to Be
Сезон 1
Серия 6
30 марта 2017
Никаких одолжений
No Favors Here
Сезон 1
Серия 7
6 апреля 2017
Окончание школы
Finishing School
Сезон 1
Серия 8
13 апреля 2017
