Сан Рекордс 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сан Рекордс
Sun Records
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Сан Рекордс»

Сезон 1
706 Союз 706 Union
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2017
Из глубины Outta the Groove
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2017
Блюз звукозаписывающего человека Record Man Blues
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2017
Лучше не бывает Never Better
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2017
Восходящее солнце Rising Sun
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2017
Кем они должны были стать Who They Were Meant to Be
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2017
Никаких одолжений No Favors Here
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2017
Окончание школы Finishing School
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2017
