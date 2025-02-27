Меню
Атом 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Атом
Киноафиша Сериалы Атом Сезоны Сезон 1
Atom 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Атом»

В 1-м сезоне сериала «Атом» события разворачиваются в 1943 году. В тайной Лаборатории № 2 в разгар боевых действий ученые занимаются созданием первого ядерного оружия. В проекте принимает участие дерзкий и эгоцентричный Фролов, открывший спонтанное деление ядра, и радиохимик Карпова. Ее отправили в Казахстан в ссылку. Вместе с тем советские разведчики пытаются раздобыть нужные для проекта сведения за границей. Агенту Екатерине Лазаревой, бывшему физику и избраннице Фролова, удается отправить в Союз ценные сведения.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 18 голосов
5.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Атом»

Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 марта 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 марта 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2025
