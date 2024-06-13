Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Варшава'21
Отзывы
Отзывы о сериале «Варшава'21»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Сергей Островский
13 июня 2024, 18:05
Оценка
Давно не видел такого серьёзного сериала. Наверное, со времён Родины с Машковым. Очень смело и в открытую говорят тут о том, как политики и ангажированные враги нашего государства используют в своих целях и продажных дипломатов, и цепную прессу, и даже наёмников. Любые методы идут в ход и, конечно, без таких антикризисных менеджеров, как герой Вячеслава Васильева, не обойтись. Хочется верить, что и в реальной жизни наша страна имеет таких героев невидимого фронта. Плюс здесь персонаж Миллера под двойным прессом – у него в личной жизни тоже все очень и очень сложно. Невероятной силой духа и умом надо обладать, чтобы решать проблемы подобного характера. Интерес к сериалу возрастает с каждой серией и это не преувеличение. Очень хороша следователь Агата, которая расследует убийство Козельского. Видно, что у неё и принципы, и честность, хоть она и выступает на стороне поляков. Соглашусь с тем, что сегодня подобные сериалы как никогда актуальны. А если говорить о сериале в отрыве от сегодняшнего дня – то просто очень крепкий проект для думающих людей. С удовольствием смотрю дальше
13 июня 2024, 18:05
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail