Фильм «72 метра» — военная драма, рассказывающая о несчастном случае, произошедшем с подводной лодкой «Славянка» во время штатных учений. Простая задача: поразить условную цель, уйти от преследования и затаиться на сутки, превратилась в смертельное испытание. Взрывы потревожили оставшуюся со времен Великой Отечественной войны морскую мину, и лодка подорвалась на ней. Капитан и несколько подводников погибли сразу, остальные пока живы, но заперты в единственном незатопленном отсеке. Лодку никто не ищет, ведь она должна была исчезнуть по условиям учений, а сами моряки не могут подать сигнал бедствия. Найдут ли подводники выход из этой смертельной ловушки? Успеет ли помощь вовремя?