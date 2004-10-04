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Постер сериала 72 метра
Постер сериала 72 метра
Постер сериала 72 метра
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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3 постера
Киноафиша Сериалы 72 метра

72 метра (2004 - 2004)

72 metra 18+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Фильм «72 метра» — военная драма, рассказывающая о несчастном случае, произошедшем с подводной лодкой «Славянка» во время штатных учений. Простая задача: поразить условную цель, уйти от преследования и затаиться на сутки, превратилась в смертельное испытание. Взрывы потревожили оставшуюся со времен Великой Отечественной войны морскую мину, и лодка подорвалась на ней. Капитан и несколько подводников погибли сразу, остальные пока живы, но заперты в единственном незатопленном отсеке. Лодку никто не ищет, ведь она должна была исчезнуть по условиям учений, а сами моряки не могут подать сигнал бедствия. Найдут ли подводники выход из этой смертельной ловушки? Успеет ли помощь вовремя?

В ролях
В ролях
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Марат Башаров
Марат Башаров
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Артем Михалков
Артем Михалков
Владислав Галкин
Владислав Галкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
72 метра - Сезон 1 Сезон 1
2004, 3 эпизода
 
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