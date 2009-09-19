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Постер сериала Ленинград
Постер сериала Ленинград
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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ленинград

Ленинград (2009 - 2009)

Leningrad 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Это история о блокаде Северной столицы в период Великой Отечественной войны. Фашисты стремительно продвинулись внутрь СССР. Город осадили. Топлива и провизии не хватало. Лишь в конце января 1943 года советские солдаты прорвали блокадное кольцо и вернули городу снабжение. На протяжении этого времени жители еле сводили концы с концами. Единственная надежда спастись – промерзшая коса, по которой могут ехать машины с продовольствием. Но о существовании косы известно лишь одному человеку – Василию Павловичу Краузе.

В ролях
В ролях
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Ленинград - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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