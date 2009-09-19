Это история о блокаде Северной столицы в период Великой Отечественной войны. Фашисты стремительно продвинулись внутрь СССР. Город осадили. Топлива и провизии не хватало. Лишь в конце января 1943 года советские солдаты прорвали блокадное кольцо и вернули городу снабжение. На протяжении этого времени жители еле сводили концы с концами. Единственная надежда спастись – промерзшая коса, по которой могут ехать машины с продовольствием. Но о существовании косы известно лишь одному человеку – Василию Павловичу Краузе.