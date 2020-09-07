1962-й год. Татьяна, приехавшая покорять столицу, не поступает в текстильный институт: виной тому не отсутствие таланта (Таня – прирождённый модельер), а трагическая биография Таниного отца. По воле случая Таня устраивается на работу в закрытую «Сотую секцию» универмага «Столица», обслуживающую элиту советского общества. Для Тани работа в «Сотой секции» шанс осуществить мечту: стать знаменитым художником и покорить мировую столицу моды – Париж. Но на пути к профессиональному Олимпу встает Володя – молодой человек из номенклатурной семьи. Они с Таней влюбляются друг в друга, но ситуацию несколько осложняет наличие у Володи невесты. Таня оказывается перед сложным выбором, где малейший неосторожный шаг – и она может лишиться и любви, и репутации, и мечты.