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Постер сериала Тонкие материи
Постер сериала Тонкие материи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Тонкие материи

Тонкие материи (2020 - 2020)

Tonkie materii 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

1962-й год. Татьяна, приехавшая покорять столицу, не поступает в текстильный институт: виной тому не отсутствие таланта (Таня – прирождённый модельер), а трагическая биография Таниного отца. По воле случая Таня устраивается на работу в закрытую «Сотую секцию» универмага «Столица», обслуживающую элиту советского общества. Для Тани работа в «Сотой секции» шанс осуществить мечту: стать знаменитым художником и покорить мировую столицу моды – Париж. Но на пути к профессиональному Олимпу встает Володя – молодой человек из номенклатурной семьи. Они с Таней влюбляются друг в друга, но ситуацию несколько осложняет наличие у Володи невесты. Таня оказывается перед сложным выбором, где малейший неосторожный шаг – и она может лишиться и любви, и репутации, и мечты.

В ролях
В ролях
Константин Белошапка
Константин Белошапка
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Юрий Нифонтов
Наталья Бергер
Наталья Бергер
Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
Софья Зайка
Софья Зайка
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Тонкие материи - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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