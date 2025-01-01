Постеры сериала «Статский советник»

К этому секрету подводила вся трилогия: зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана»

Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы

Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему?

Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»

Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем

Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)

Трагичнее судьбы отца Малдера – лишь участь его же сестры: что стало с семьей главного героя «Секретных материалов»

Главное оружие Скайнета так и не показали в фильмах — он сломал бы Т-800, как спичку: у Сопротивления нет шансов против такого противника

«Меня это бесит»: у Джорджа Мартина есть веский повод ненавидеть «Нет пути домой» – у фильма есть кое-что общее с финалом «Игры престолов»

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру