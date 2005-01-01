«Статский советник» — третий фильм, снятый о приключениях сыщика Эраста Фандорина. По мнению многих зрителей и критиков, именно эта многосерийная картина стала лучшей в серии. Зрителя ждет непредсказуемая детективная история с захватывающим сюжетом. Во время поездки в Москву в поезде убит сибирский генерал-губернатор, причем убийца проник в вагон под видом Фандорина. На месте преступления остался нож с гравировкой «БГ», которая является знаком террористической «Боевой группы». Эраст Петрович приступает к расследованию, у него есть подозреваемый, но расследованию мешают — из Петербурга приезжает высокий полицейский чин, который намерен использовать это громкое дело для собственного карьерного роста.