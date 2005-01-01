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Киноафиша Сериалы Статский советник

Статский советник (2005 - 2005)

Statskij sovetnik 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

«Статский советник» — третий фильм, снятый о приключениях сыщика Эраста Фандорина. По мнению многих зрителей и критиков, именно эта многосерийная картина стала лучшей в серии. Зрителя ждет непредсказуемая детективная история с захватывающим сюжетом. Во время поездки в Москву в поезде убит сибирский генерал-губернатор, причем убийца проник в вагон под видом Фандорина. На месте преступления остался нож с гравировкой «БГ», которая является знаком террористической «Боевой группы». Эраст Петрович приступает к расследованию, у него есть подозреваемый, но расследованию мешают — из Петербурга приезжает высокий полицейский чин, который намерен использовать это громкое дело для собственного карьерного роста.

В ролях
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Владимир Машков
Владимир Машков
Никита Михалков
Никита Михалков
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Мария Миронова
Мария Миронова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Статский советник - Сезон 1 Сезон 1
2005, 4 эпизода
 
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