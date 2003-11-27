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Постер сериала Антикиллер-2
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Киноафиша Сериалы Антикиллер-2

Антикиллер-2 (2003 - 2003)

Antikiller-2 18+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сериал «Антикиллер-2» является продолжением очень успешного фильма «Антикиллер». Прошло десять лет. Главный герой, работник правоохранительных органов по кличке Лис, принимает участие в расследовании странного нападения на вора в законе Креста. Скоро выясняется, что был похищен воровской «общак», а в нападении замешен Ужах Адуев, сын недавно арестованного мятежного чеченского генерала Адуева. Лис понимает, что Ужах хочет освободить отца из тюрьмы и совершить масштабный теракт. Первая часть плана Ужаху удалась — он освободил генерала. Сможет ли он осуществить и свое другое намерение — взорвать хранилище хлора и убить население целого города?

В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Антикиллер-2 - Сезон 1 Сезон 1
2003, 4 эпизода
 
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