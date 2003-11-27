Сериал «Антикиллер-2» является продолжением очень успешного фильма «Антикиллер». Прошло десять лет. Главный герой, работник правоохранительных органов по кличке Лис, принимает участие в расследовании странного нападения на вора в законе Креста. Скоро выясняется, что был похищен воровской «общак», а в нападении замешен Ужах Адуев, сын недавно арестованного мятежного чеченского генерала Адуева. Лис понимает, что Ужах хочет освободить отца из тюрьмы и совершить масштабный теракт. Первая часть плана Ужаху удалась — он освободил генерала. Сможет ли он осуществить и свое другое намерение — взорвать хранилище хлора и убить население целого города?