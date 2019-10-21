1774 год, правление Екатерины оказалось под большой угрозой с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. Кроме того, в Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. На юге России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. Наконец, опасность зреет и во дворце: Панин просчитывает варианты передачи власти от Екатерины Павлу. От решений императрицы зависит судьба России.