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Постер сериала Екатерина. Самозванцы
Постер сериала Екатерина. Самозванцы
Постер сериала Екатерина. Самозванцы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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3 постера
Киноафиша Сериалы Екатерина. Самозванцы

Екатерина. Самозванцы (2019 - 2019)

Ekaterina. Samozvancy 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

1774 год, правление Екатерины оказалось под большой угрозой с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. Кроме того, в Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. На юге России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. Наконец, опасность зреет и во дворце: Панин просчитывает варианты передачи власти от Екатерины Павлу. От решений императрицы зависит судьба России.

 

В ролях
В ролях
Марина Александрова
Марина Александрова
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Павел Табаков
Павел Табаков
Сергей Марин
Сергей Марин
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Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Екатерина. Самозванцы - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
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