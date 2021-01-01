В мире животных есть свои знаменитости, конкурсы красоты и модные показы. Как и люди, некоторые домашние питомцы просто одержимы своим внешним видом. Например, Белла — юная собака-модель, постоянно переживает о своей прическе. Она и ее друзья — постоянные клиенты парикмахерского салона, где работает увлеченный стилист Фабио и его племянница-ученица Фабиа. Им повезло — они могут общаться с животными, в отличие от остальных людей. Эта парочка и их мохнатые друзья постоянно оказываются в эпицентре приключений, но на первом месте всегда остается взаимопомощь и дружба.