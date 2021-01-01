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Киноафиша Сериалы ВИП петс

ВИП петс (2019 - 2021)

VIP PETS 18+
Год выпуска 2019
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 6 минут
Продолжительность сериала 2 часа 36 минут

О чем сериал

В мире животных есть свои знаменитости, конкурсы красоты и модные показы. Как и люди, некоторые домашние питомцы просто одержимы своим внешним видом. Например, Белла — юная собака-модель, постоянно переживает о своей прическе. Она и ее друзья — постоянные клиенты парикмахерского салона, где работает увлеченный стилист Фабио и его племянница-ученица Фабиа. Им повезло — они могут общаться с животными, в отличие от остальных людей. Эта парочка и их мохнатые друзья постоянно оказываются в эпицентре приключений, но на первом месте всегда остается взаимопомощь и дружба.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
ВИП петс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
ВИП петс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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