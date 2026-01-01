Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Best Music Documentary
Номинант
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