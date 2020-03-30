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Видео-дневник Анны Франк
Видео-дневник Анны Франк (2020 - 2021)
Anne Frank Video Diary
18+
драма
биография
Год выпуска
2020
Страна
Нидерланды
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
6 минут
Стрим-сервис
YouTube Premium
Продолжительность сериала
1 час 48 минут
О чем сериал
Что, если бы у Анны Франк вместо дневника был фотоаппарат?
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В ролях
В ролях
Катарина Джастик
Луна Круз Перез
Ноэль Ван Сантен
Ховард ван Додемон
Эзра Блок
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Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
8.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2020,
18 эпизодов
Отзывы о сериале
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