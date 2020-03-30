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Постер сериала Видео-дневник Анны Франк
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Киноафиша Сериалы Видео-дневник Анны Франк

Видео-дневник Анны Франк (2020 - 2021)

Anne Frank Video Diary 18+
Год выпуска 2020
Страна Нидерланды
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 6 минут
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 1 час 48 минут

О чем сериал

Что, если бы у Анны Франк вместо дневника был фотоаппарат?

В ролях
В ролях
Катарина Джастик
Луна Круз Перез
Ноэль Ван Сантен
Ховард ван Додемон
Эзра Блок
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.9 IMDb
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Сезоны
Видео-дневник Анны Франк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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