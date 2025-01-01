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Киноафиша Сериалы Супергерои Marvel

Супергерои Marvel (1966 - 1966)

The Marvel Super Heroes 18+
Год выпуска 1966
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут

О чем сериал

Сериал-антология, рассказывающий о супергероях издательства Marvel Comics.

В ролях
В ролях
Пол Соулз
Пол Клигман
Бернард Кауэн
Джилли Фенвик
Генри Рамер
Крис Уиггинс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Супергерои Marvel - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1966, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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