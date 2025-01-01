Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
1 постер
Киноафиша
Сериалы
Супергерои Marvel
Супергерои Marvel (1966 - 1966)
The Marvel Super Heroes
18+
приключения
фантастика
Год выпуска
1966
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
22 минуты
Продолжительность сериала
3 часа 40 минут
О чем сериал
Сериал-антология, рассказывающий о супергероях издательства Marvel Comics.
Развернуть
В ролях
В ролях
Пол Соулз
Пол Клигман
Бернард Кауэн
Джилли Фенвик
Генри Рамер
Крис Уиггинс
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в
подборках
Анимационные сериалы по комиксам DC и Marvel
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
1966,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667