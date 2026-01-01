Где снимали известные сцены
место съёмок
ул. Отаго, Глазго, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Частная школа, которую посещал Сэмми Рибус.
Школа Джорджа Хериота, Лористон Плейс, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Встреча Ребуса с Гэром Кафферти
Кафе Roots, Fruits & Flowers, улица Отаго, Глазго, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Ратерглен, Глазго, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Глазго, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сады Кейра Харди — дом Майкла Ребуса и квартира наркоторговцев.
Сады Эйрли, Ратерглен, Глазго, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Любимый паб Джона Ребуса — только наружные съёмки.
Бар «The Oxford Bar», ул. Янг, д. 8, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джон, Рона и Локки провожают Сэмми в школу.
The Meadows, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Атака на Джимми МакДжаггера
Маунд Плейс, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полицейский участок Драйден-сквер, Шотландская полиция — экстерьеры
Лекционный зал Гордона Эйкмана, Университет Эдинбурга, Джордж-сквер, 32, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шивон Кларк встречается с Малкольмом Фоксом за выпивкой.
ул. Виктории, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱