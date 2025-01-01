Меню
Бэтмен будущего
Цитаты
Цитаты из сериала Бэтмен будущего
Terry McGinnis
Слушай, если бы у тебя было хоть какое-то доказательство, что они собираются что-то сделать, это было бы другое дело. Но я не собираюсь менять свои планы из-за догадок.
Bruce Wayne
Бэтмен бы изменил.
Terry McGinnis
Эй, я рискую своей жизнью каждый раз. Одна ночь ничего не изменит.
Bruce Wayne
Одна ночь всегда имеет значение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry McGinnis
'Терри, сегодня был день на пляже, ты помнишь? Где ты был?' О, никуда, мама, просто спасал мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бэтмен
Сталкер, игра окончена!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уилл Фридл
Kevin Conroy
