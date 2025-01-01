Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей

«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды

3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе

38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают

Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть