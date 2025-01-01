AnnouncerА это Джессика Дрю, которая в детстве, посетив лабораторию своего отца, была укушена ядовитой паукой. Вынужденный попробовать непроверенную сыворотку от паука, доктор Дрю не только спас жизнь своей дочери, но и невольно наделил её невероятными паучьими способностями. Посвящённая борьбе со злом и плетущая свою паутину справедливости, это Женщина-паук!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше