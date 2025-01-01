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Киноафиша Сериалы Женщина-паук

Женщина-паук (1979 - 1980)

Spider-Woman 18+
Год выпуска 1979
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 5 часов 52 минуты

О чем сериал

В центре событий оказывается Джессика Дрю, которую в раннем возрасте укусил ядовитый паук. Она должна была умереть, но на помощь пришел ее отец, известный ученый. Он при помощи экспериментальной сыворотки вернул ее к жизни. Но внезапно после этого Джессика обнаружила, что обладает сверхъестественными способностями. Оказалось, что теперь у нее развились огромная сила, ловкость и выносливость. Теперь Джессика способна летать, липнет к стенам и потолку и стреляет энергетическими зарядами, которые оглушают ее врагов.

В ролях Персонажи
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Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Женщина-паук - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1979, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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