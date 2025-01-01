В центре событий оказывается Джессика Дрю, которую в раннем возрасте укусил ядовитый паук. Она должна была умереть, но на помощь пришел ее отец, известный ученый. Он при помощи экспериментальной сыворотки вернул ее к жизни. Но внезапно после этого Джессика обнаружила, что обладает сверхъестественными способностями. Оказалось, что теперь у нее развились огромная сила, ловкость и выносливость. Теперь Джессика способна летать, липнет к стенам и потолку и стреляет энергетическими зарядами, которые оглушают ее врагов.