Постеры сериала «Стая»

Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы

Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны

Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1

Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам

Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»

От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох

Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали