Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Девушка-гик Места съёмок

Места и даты съемок сериала Девушка-гик

Основные места съемок сериала Девушка-гик

  • Оттава, Онтарио, Канада
  • Лондон, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

второй сезон
Марракеш, Марокко
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Девушка-гик

  • 6 июня 2023 - 11 сентября 2023
  • 13 октября 2025 - 2 декабря 2025
Про его Казанову забудете сразу: всего одна роль Хабарова затмит любого любимчика дам из сериалов
Не только в России: рассказываю про три итальянских сериала: иронический, детективный, мелодраматический — они вас покорят
Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года
«Плагиат имел место быть»: худший момент финала «Первого отдела 5» «слизали» с западной комедии нулевых — зрители глазам не верят
Диктатура, чума и дьявол: эти 4 советских сказки зря показывали детям – в 2026 году они пугают даже взрослых
Этот проект не зря называют наследником Гая Ричи из-за нереально захватывающего сюжета: о чем сериал «Голяк»
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
«Танцуют все!» и не только: эти 10 реплик из кинохитов СССР цитируют чаще всего — найдете в топе свою любимую фразу?
Ковры на стенах мелькают в каждом втором советском кино: но вешали их не просто для красоты — сразу говорило о многом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше