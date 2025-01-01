Цитаты из сериала Мстители: Величайшие герои Земли
[Тематика первого сезона]
Плохой ГородНаш мир готов сломаться/Измученный и атакуемый/Потерянный с того момента, как мы проснулись/Без пути назад/Я стою один/Но теперь я не один/Мстители, объединяйтесь!/Всегда мы будем сражаться как один/Пока битва не будет выиграна/С злом на бегу/Мы никогда не сломаемся/Объединяйтесь, мы сильны/Навсегда будем сражаться как один/Объединяйтесь, мы сильны/Навсегда будем сражаться как один.
[Наррация второго сезона]
Ник ФьюриИ наступил день, Unlike любой другой, когда величайшие герои Земли объединились против общей угрозы. В тот день они стали Мстителями. Непобедимый бронированный Железный Человек. Тор, принц грозы. Халк, самый сильный герой из всех. И Капитан Америка, Первый Мститель.
Плохой Город[поёт] Соберитесь, мы сильны/Навсегда сражаемся как единое целое/Мстители, собирайтесь!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Алекс Десерт
Alex Désert
